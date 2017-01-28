Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) Yönetim Kurulu aylık olağan toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Albayrak'ın başkanlık ettiği belirtilerek 2017 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığı belirtildi.



Açıklamada, toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı ve Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin'in katıldığı kaydedildi.



TESKİ toplantısı



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (TESKİ) yönetim kurulu haftalık olağan toplantısına katıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplantının Albayrak başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın, Albayrak'a TESKİ'nin Tekirdağ genelinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdiği kaydedildi.