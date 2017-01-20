Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "İl Tanışma ve Dayanışma" programına katıldı.



Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Albayrak'ın özel bir otelde Ergene Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen il tanışma ve dayanışma toplantısına katılarak konseyin çalışmaları hakkında bilgiler aldığı bildirildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Albayrak, gündemdeki terör olaylarına değinerek, "2016 yılında kötü bir yıl yaşadık. 2017 yılının ilk saatlerinde de terör saldırısına maruz kaldık. Ama ülkemiz çok büyük ülkedir, her türlü terörün üstesinden gelecektir. 2017 yılı inşallah ülkemiz açısından daha iyi bir yıl olacaktır." ifadelerini kullandı.



Rektör Şimşek'e ziyaret



İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek'i makamında ziyaret etti.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şimşek ve Ak'ın üniversitelerinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında görüş alış verişinde bulundukları belirtildi.



Açıklamada, ziyarette Rektör Ak'a Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Bayram'ın da eşlik ettiği kaydedildi.