Tekirdağ'dan Kısa Kısa

GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım Bölge Müdürü Tamer Akarslan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Akarslan'ın GAZDAŞ'ın Tekirdağ genelinde yaptığı çalışmalarla ilgili Albayrak'a bilgiler verdiği belirtildi.



Açıklamada, Albayrak'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Akarslan'a teşekkür ettiği kaydedildi.



Yüzer'den Mandalı'ya ziyaret



Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'yı makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Mandalı'nın belediye çalışmaları hakkında Yüzer'e bilgiler verildiği belirtildi.



Açıklamada, Mandalı'nın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Yüzer'e teşekkür ettiği kaydedildi.



Ceylan'dan Tavlı'ya ziyaret



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Vali Ceylan'ın Tekirdağ hakkında Tavlı'ya bilgiler verildiği belirtildi.



Açıklamada, Ceylan'a, Edirne Valisi Günay Özdemir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya'nın da eşlik ettiği kaydedildi.