Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ni ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kazandere Mahallesi'ni ziyaret eden Albayrak, mahalle muhtarı Ayhan Ergen ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.



Albayrak, ziyarette Ergen'den mahallenin sorunların ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.



Ergen, büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Albayrak'a teşekkür etti.



Kızıltoprak'tan şehit ailelerine ziyaret



Ergene Kaymakamı Fatih Kzıltoprak, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaretini sürdürdü.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, şehit Yavuz Ayan'ın Velimeşe Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret eden Kızıltoprak, aileyle sohbet etti.



Ziyarette Kaymakam Kızıltoprak'a İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Erkan Çınar da eşlik etti.