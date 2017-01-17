Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kriz masasının yaptığı karla mücadele çalışmalarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz İçöz sahnesinde gerçekleştirilen toplantıda karla mücadele için oluşturulan kriz masasının çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi.



Açıklamada, 0850 459 09 09 nolu kriz merkezine gelen 602 İhbarın değerlendirmeye alınarak çözüm arandığı kaydedildi.



Uyan'dan gazetecilere teşekkür yemeği



Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan Tekirdağ genelinde çalışan gazetecilere yemek verdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, özel bir otelde gerçekleştirilen yemekte Başkan Uyan'ın gazetecilere halkın sesi olup ve toplumun sorunların anlattıkları için gazetecilere teşekkür ettiği belirtildi.



Açıklamada, Başkan Uyan'ın 2016 yılında belediye olarak sosyal hizmetler adına yapılan çalışmalarından ve hayata geçirilen projelerden bahsettiği kaydedildi.