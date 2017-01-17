Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ı makamında ziyaret etti.



Ticaret ve sanayi odasından yapılan açıklamaya göre, Günay' ziyaret eden Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, belediyenin çalışmalarını anlatarak, görüş alışverişinde bulundu.



Günay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Şahiner'e teşekkür etti.



Eşkinat'tan belediye personeline teşekkür



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde çalışmalarına aksatmadan devam eden belediye personeline teşekkür etti.



Eşkinat yaptığı yazılı açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesi temizlik ekiplerinin ve kar ekibin, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalıştığını belirtti.



Temizlik ekiplerinin araçlarının donmasına ve buz tutmasına rağmen çalışmalarını aksatmadığına işaret eden Eşkinat, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz günlerde şehrimizde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 vardiya 67 personel ile tüm gücüyle yollarda tuzlama, solüsyon dökümü ve kar küreme çalışması yaparken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de gece gündüz demeden kaldırımlarda kar küremesi yaptı. Vatandaşlarımızın daha yaşanabilir temiz bir ortamda hayatlarına devam edebilmeleri için Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman, her koşulda yanınızdayız."



Kaymakam Yurt, Eşkinat'ı ziyaret etti



Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamada, görevine yeni başlayan Süleymanpaşa Kaymakamı Yurt, Belediye Başkanı Eşkinat'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Eşkinat, ziyarette Kaymakam Yurt'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Yurt, Eşkinat'a belediyenin özellikle sosyal projelerdeki başarıları nedeniyle teşekkür etti.



-Süleymanpaşa'da Romanlara özel aile danışma merkezi açılacak



Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Romanların yoğunlukla yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde anne ve çocuklara özel aile danışma merkezi açılacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkan Eşkinat açılacak olan eğitim ve dayanışma merkezi hakkında Roman hakları aktivisti gazeteci yazar Hacer Foggo'ya bilgi verdi.



Ulaşılabilir Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Romanlara yönelik sosyal çalışmaları ile tanınan Foggo, Eşkinat'a İstanbul ve İzmir'de Romanlara yönelik yürüttükleri projelerin detaylarını anlattı.



Eşkinat, görüşmede yaptığı konuşmada, Süleymanpaşa'da yaşayan Romanlara hizmet vermesi planlanan eğitim ve danışma merkezi projesi ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu konuda Romanlarla ilgili yıllardır çok önemli çalışmalar yürüten Hacer Foggo'nun deneyimlerinden de faydalanmak istedik. Aydoğdu Mahallesi'nde açacağımız merkezimizde gerçekleştirebileceğimiz çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Değerli görüş ve önerilerini bizimle paylaşan Sayın Foggo'ya teşekkür ediyoruz."