Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, incelemelerine Saray ilçesinden başlayan Albayrak'ın ardından Çorlu ve Çerkezköy ilçelerine geçtiği belirtildi.



Albayrak'ın ziyaret ve inceleme için gittiği ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini dinlediği kaydedildi.



Albayrak, "Vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm ili etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonucu asfalt yollarımızda kısmi bozulmalar meydana gelmiştir. Gereken yapılacaktır." ifadelerini kullandı.



Albayrak'tan Ertekin'e ziyaret



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Şarköy Şube Müdürü Özlem Ertekin'i ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Albayrak'ın Ertekin'den TESKi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aldığı belirtildi.



Açıklamada, Albayrak'ın Ertekin'e çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür ettiği kaydedildi.