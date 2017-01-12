Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy ilçesini ziyaret etti,



Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret eden Albayrak, ilçe belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı ve projeler için görüş alışverişinde bulundu.



Albayrak, Çerkezköy Belediyesi ile ortaklaşa projeler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



Albayrak yatırım toplantısına katıldı



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Fen İşleri Daire Başkanlığında düzenlenen 2017 yılı yatırım toplantısına katıldı.



Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı Yatırım Toplantısına katılan Albayrak, daire başkanlığının çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.



Albayrak, toplantıyla ilgili açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığının yeni yılda yapacağı projelerin de karara bağlandığını belirterek, "2017 yılında Tekirdağ'a büyük hizmetler yapacağız. Özellikle bu yıl yollarımızı asfaltlamak için yoğun bir çalışma içinde olacağız. Daha önce söz verdiğimiz gibi hizmet süremizin sonuna kadar Tekirdağ'da asfaltsız yol bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.