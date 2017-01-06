Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Saray ilçesinde incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Albayrak'ın Küçükyoncalı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.



Açıklamada, Albayrak'ın Mahalle Muhtarı Ekrem Sevinç'ten mahallenin sorunları ile bilgi aldığı kaydedildi.



Albayrak, Saray Belediyesinin meclis toplantısına katıldı



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediyesi'nin 2017 yılındaki ilk olağan meclis toplantısına katıldı.



Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Saray Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Albayrak'ın, 2016 yılı ilçesinde gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca toplantıda gündem maddelerinin konuşularak karara bağlandığı da kaydedildi.