Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Halk Sağlığı İl Müdürü Hacı Bayram Zengin'i makamında ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Albayrak'ın Zengin ile görüşerek Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığının çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, Zengin'in ziyaretten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediği kaydedildi.



Albayrak'tan Sarıkoca'ya ziyaret



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca'yı makamında ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Albayrak ile Sarıkoca'nın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının yaptığı çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, Sarıkoca'nın, Albayrak'a ziyaretten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediği kaydedildi.



Ergene Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı



Ergene Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.



Ergene Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, toplantının Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında yapıldığı belirtildi.



Açıklama, toplantıda Ergene'ye yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ve gündem maddelerinin karara bağlandığı kaydedildi.