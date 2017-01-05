Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Malkara Belediyesinin 2017 yılının ilk Meclis toplantısına katıldı.





Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Albayrak'ın Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık ettiği ve diğer ilçelerde yaptığı çalışmalarıyla ilgili Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile Meclis üyelerine bilgiler verdiği belirtildi.



Açıklamada, Albayrak'ın ilçelerin meclis toplantılarına katılma sebebinin yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunularak daha iyi bir hizmet ortaya koymak olduğu kaydedildi.



Albayrak'tan TESKİ'ye ziyaret



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) Malkara İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Albayrak'ın Malkara TESKİ Şube Müdürü Kenan Taşkın ile bir süre görüşerek TESKİ'nin ilçedeki çalışmaları hakkında bilgiler aldığı belirtildi.



Açıklamada, Taşkın'ın Malkara'da TESKİ'nin 2017 yılında yapmayı planladığı projeler hakkında Albayrakla' görüş alış verişinde bulunduğu kaydedildi.



Zehin'den Albayrak'a ziyaret



Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Zehin'in Albayrak'tan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldığı belirtildi.



Açıklamada, Albayrak'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Kaymakam Zehin'e teşekkür ettiği kaydedildi.