Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek'i makamında ziyaret etti.



NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Şimşek'in, Kaymakam Zehin'e üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.



Açıklamada, Kaymakam Zehin'in Rektör Şimşek'e çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür ettiği kaydedildi.



Ergene'de evde bakım hizmeti



Ergene Belediyesi ilçe genelinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yardım ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe sınırları içinde yaşayan yaşlı, kimsesiz ve kronik hastalığa bağlı sıkıntıları olan vatandaşlara yönelik "Evde Bakım Hizmetleri Birimi" kurularak yardım eli uzatıldığı belirtildi.



Açıklamada, proje kapsamında ihtiyaç sahiplerinin evde periyodik olarak ziyaret edilerek, kişisel bakımından ev temizliğine kadar geniş bir yelpazede hizmet verildiği kaydedildi.