Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Kadın Dayanışma Merkezini ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Albayrak'ın Kadın Dayanışma Merkezini ziyaret ederek istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.



Açıklamada, Başkan Albayrak'a Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın da eşlik ettiği kaydedildi.



Albayrak Çerkezköy Belediyesinin meclis toplantısına katıldı



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediyesinin 2017 yılının ilk meclis toplantısına katıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy Belediye Meclis üyeleri tarafından karşılanan Başkan Albayrak, belediye meclis toplantısına başkanlık etti.



Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili Çerkezköy Meclis üyelerine bilgi verdi.