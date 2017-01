Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı'da incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Albayrak'ın İnönü Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek vatadaşların istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.



Açıklamada, Albayrak'ın Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdiği ve mahallenin sorunları hakkında bilgiler aldığı kaydedildi.



Albayrak Kapaklı Belediyesinin meclis toplantısına katıldı



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Belediyesinin 2017 yılının ilk meclis toplantısına katıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve Kapaklı Meclis üyeleri tarafından karşılanan Başkan Albayrak'ın belediye meclis toplantısına başkanlık ettiği belirtildi.



Açıklamada, Albayrak'ın Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili Kapaklı Meclis üyelerine bilgiler verdiği kaydedildi.



Ergene'de yol yapım çalışmaları



Ergene ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.





Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşım konusunda çok titiz çalıştıklarını ve ilçe yollarının yapımına hızla devam ettiklerini belirtti.





İlçe halkının her zaman hizmetin en iyisini hak ettiğinin ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:





"Vatandaşlarımız her zaman hizmetin en iyisini, en güzelini almayı hak ediyor. Benim her zaman üzerinde durduğum konuların başında yol sorununu kalıcı çözüme kavuşturmak anlayışı gelmektedir. Yulaflı'dan Ulaş'a Esenler'den Velimeşe'ye Cumhuriyet'ten Vakıflar Mahallesine kadar bir çok mahallemizde asfaltlama ve kilit parke çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunlarla da kalmayıp yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz."