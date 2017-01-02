Tekirdağ'daki Silahlı Soygun

Marmaraereğlisi ilçesinde, iki hafta önce bahis oyunları oynanan bayide silahlı soygun gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.D. ve O.K'yi İstanbul'da yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaraereğlisi Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Marmaraereğlisi'nde, 14 gün önce Bulvar Yolu'ndaki bahis oyunlarının oynandığı bayiye gelen maskeli 2 kişi, iş yeri sahibi N.P'yi silahla tehdit ederek, kasadaki para ve milli piyango biletlerini alarak olay yerinden kaçmıştı.