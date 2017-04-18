Tekirdağ'daki Sağanak

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Tekirdağ'da dün yağan sağanakta metrekareye ortalama 40-45 kilogram yağış düştüğü bildirildi.



TESKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ İl genelinde dün saat 15.00'de başlayan sağanak sonucunda, metrekareye ortalama 40-45 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.



TESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerekli önlemleri aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda ilçelerimizin hiçbirinde yağıştan dolayı vatandaş mağduriyeti yaşanmamıştır. Ancak Süleymanpaşa ilçesi, Hükumet Caddesi üzerinde yapılan yol asfaltlama çalışmaları sırasında, TESKİ'ye ait muayene baca kapaklarının sehven kapatılması ve baca içine düşürülen mıcır asfalt ve beton artıkları gibi malzemelerin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında tıkanıklık meydana getirmesinden dolayı yalnızca 2 noktada baca taşması olayı yaşanmıştır. Yaşanan bu olaylara da sahada hazır bulundurulmakta olan kanal açma ve kombine kanal temizleme araçları ile ivedilikle müdahale edilmiş ve sorun en kısa sürede çözümlenmiştir. Bu tür olayların yaşanmaması için belediyelerin ilgili birimleri uyarılmıştır."