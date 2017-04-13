Tekirdağ'daki İş Kazası
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen iş kazasında yaralanan Derviş Kahraman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen iş kazasında yaralanan Derviş Kahraman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çerkezköy ilçesi, Kızılpınar Mahallesi, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde yatay sondaj çalışması yapan Derviş Kahraman, sondaj makinesinin yan dönmesi sonucu çalıştığı makinenin altında kalmış, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.