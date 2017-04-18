Tekirdağ'daki Fetö/pdy Soruşturması

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 şüpheliden 8'inin daha yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında bugün "asker abisi" olduğu iddia edilen sivil 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.





Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete getirilen zanlıların işlemleri sürüyor. İşlemleri tamamlanması sonrası zanlılar adliyeye sevk edilecek.



Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı bilgisi alındı.



Operasyonun ilk dalgasında 62 şüpheli tutuklanmış, 22 zanlı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.