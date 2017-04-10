Tekirdağ'daki Fetö/pdy Soruşturması

Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 85'e yükseldi.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9'u "asker abisi" olduğu değerlendirilen çeşitli rütbelerdeki 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 80 asker gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında 5 kişi daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 85'e yükseldi.



Ekiplerin firari zanlıları arama çalışmaları devam ediyor.