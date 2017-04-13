Tekirdağ'daki Fabrika Yangını

Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada meydana gelen yangında dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alınan 123 kişiden 118'i taburcu edildi.



Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde reçine üreten bir fabrikada yangın çıkmış, yangında 128 işçi dumandan etkilenerek ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.



İşçilerden 118'i tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Tedavisi devam eden 5 hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.