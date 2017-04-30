Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, bu gece Marmara Ereğlisi'nin BOTAŞ kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran Hasan Başak yönetimindeki 34 NE 1299 hafif ticari araca arkadan gelen Kostas Kaleizitis yönetimindeki EKA 7017 Yunanistan plakalı TIR çarptı. 30 yaşındaki Adem Yaşar yönetimindeki 34 JTC 12 plakalı kamyon da kazaya karıştı. Zincirleme kazada kamyonda sıkışan sürücü Adem Yaşar yaralandı. Yaralı Yaşar, olay yerine çağırılan itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışması sonucu çıkarılarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Kaza sırasında araçlardan sızan yağ nedeniyle tek taraflı trafiğe kapanan Tekirdağ-İstanbul karayolu, yapılan temizliğin ardından yeniden ulaşıma açıldı.



- Tekirdağ