Tekirdağ'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiği açıklandı.
Tekirdağ'da kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle ilçeleri de kapsayacak şekilde okulların 1 gün tatil edildiği öğrenildi.
Öte yandan, Tekirdağ Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hamile ve engelli olan devlet memurlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da Yarın Okullar Tatil
Tekirdağ’da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiği açıklandı.
Tekirdağ'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiği açıklandı.
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