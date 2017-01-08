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Tekirdağ'da Yarın Okullar Tatil

Tekirdağ'da Yarın Okullar Tatil

Tekirdağ’da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiği açıklandı.

Tekirdağ'da Yarın Okullar Tatil

Tekirdağ'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiği açıklandı.

Tekirdağ'da kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle ilçeleri de kapsayacak şekilde okulların 1 gün tatil edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Tekirdağ Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hamile ve engelli olan devlet memurlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ

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