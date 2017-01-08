Tekirdağ'da Yarın Okullar Tatil

Tekirdağ'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okulların pazartesi günü tatil edildiği açıklandı.



Tekirdağ'da kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle ilçeleri de kapsayacak şekilde okulların 1 gün tatil edildiği öğrenildi.



Öte yandan, Tekirdağ Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hamile ve engelli olan devlet memurlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ