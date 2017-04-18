Tekirdağ'da Yangın

Tekirdağ'da bir evin kombisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Eskicami Mahallesi Mahramlı sokakta bir apartmanın ikinci katında, evin balkonunda bulunan kombi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.



Kombinin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda yanan halıları söndürdü.



Doğalgaz ekipleri ise apartmanın doğalgaz bağlantısını keserek olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.