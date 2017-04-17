Tekirdağ'da yağmur etkili oldu



TEKİRDAĞ'da öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı alt geçitler su ile dolarken ulaşım durma noktasına geldi.



Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakalayıp, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı vatandaşlar, iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Su taşkını yaşanan bazı köprülü kavşaklar da ilerlemekte zorlanan sürücülere ise trafik ve belediye ekipleri yardım etti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yarına kadar yağışın etkili olacağını bildirdi. Öğleden sonra başlayan yağış, bir saatte metre kareye 10 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.