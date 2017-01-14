Tekirdağ'da Yaban ve Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Hayrabolu ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için yem bırakıldı. Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet İzlem Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağır kış şartlarında özellikle yem bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanlarını beslediklerini belirtti.



Gölet sahası ve çevresinde yaban ve sokak hayvanlarına yem bıraktıklarını ifade eden Saygılı, "Sokak hayvanlarımız da kar içerisinde yiyecek bulamıyorlar. Onlar için de kuru mama takviyesi yapıyoruz. Sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere, kış mevsimi boyunca kuru mama takviyesi yapmaya devam edeceğiz."