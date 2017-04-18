Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri (Çorlu KOM) Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



7 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda bin 361 uyuşturucu nitelikli hap, 2 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.



Polis, 1'i bayan toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.