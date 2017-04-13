Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu satıcıları oldukları iddiasıyla 5 şüphelinin adresine operasyon yaptı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 476 uyuşturucu hap, 221 gram esrar, 72 ecstasy hap, 53 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 230 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlana E.K, M.T ve A.N adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkan 3 zanlı tutuklandı.



Diğer zanlılar T.D ve E.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.