Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından bir eve yapılan baskında 10 bin uyuşturucu hap ve 2 kilo bonzai ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde bulunan bir eve baskın düzenledi.



Baskında, koltukların içine gizlenmiş 10 bin uyuşturucu nitelikli hap ile 2 kilogram kullanıma hazır bonzai maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili S.A. ve S.G. gözaltına alındı.