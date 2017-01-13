Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 21 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ, Saray, Kapaklı, Ergene emniyet müdürlüklerinden takviye ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Hıdırağa Mahallesi'ne 350 polisle operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde eş zamanlı yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, bin 350 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 21 şüpheli yakalandı.
Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 21 şüpheli yakalandı.
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