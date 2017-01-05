Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, 1 Kişi Gözaltında

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 130 gram uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında Marmaraereğlisi Yeni Çiftlik Mahallesinde ikamet eden S.D. isimli şahsın toplu halde temin ettiği esrar maddesini ikametinde bulundurduğu ve elinden çıkarmak için müşteri aradığı bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, bin 130 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tartımda kullanılan hassas terazi, 1 adet uyuşturucuyu toz hale getirmekte kullanılan alet, 680 adet kilitli naylon poşet ele geçirildi.



Operasyonda yakalanan S.D. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ