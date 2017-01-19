Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı

Çorlu ilçesinde, "Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantının Vali Ceylan başkanlığı tarafında yapıldığı Tekirdağ'da asayiş durumu, uyuşturucu ile mücadelesi ve alınacak tedbirler hakkında konuların konuşulduğu belirtildi.



Açıklamada, toplantıya Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, ve il müdürlerinin katıldığı kaydedildi.