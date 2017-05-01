Tekirdağ'da Trafik Kazası : 4 Yaralı

Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-Hayrabolu yolu Karabezirgan mevkisinde, Halim Kahya'nın kullandığı 59 TH 454 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Salim Sevil yönetimindeki 59 ZJ 378 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücüler Kahya ve Sevil ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aykut Cimpiri ile Volkan Siniğ 112 sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.