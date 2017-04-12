Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Veliköy Mahallesi'ndeki kavşakta, Cengiz Curta'nın kullandığı 34 TH 4161 plakalı otomobil, Abdullah Topal idaresindeki 59 ZR 217 panelvanla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki su tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü Curta ile araçtaki Songül ve Gamze Curta yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.