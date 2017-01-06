Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Çerkezköy-İstanbul yolunda, Ramazan Demircan (26) idaresindeki 59 TY 405 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükçavuşlu mevkisinde devrildi.



Kazada sürücü Demircan ile aynı araçtaki Mevlüde Bilginalın (27) ve İsmail Bilginalın (4) yaralandı.



Yaralılar, çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan, hamile olan Mevlüde Bilginalın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.