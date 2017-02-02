Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet S. (20) yönetimindeki motosiklet, yoldan geçen Mümin Yazar'a (51) çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli genç park halindeki otomobilin altına savruldu. Kazada yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.