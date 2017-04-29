Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Muratlı'dan Lüleburgaz istikametine doğru gitmekte olan Şevki Çemen idaresindeki 34 FV 325 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Devrilmenin etkisiyle araç sürücüsü Çemen hafif yaralandı.



Çemen olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesine götürüldü.



Çemen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.