Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Tolga Şenavcı (17) idaresindeki 55 JT 697 plakalı motosiklet ile Adnan Korkulu idaresindeki 47 KV 460 plakalı tır Tugay Kavşağında çarpıştı.





Kazada, motosiklet sürücüsü Tolga Şenavcı yaralandı.





Şenavcı, 112 acil servis ekipleri tarafından ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.