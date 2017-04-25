Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kapaklı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hamza Osma yönetimindeki 55 NF 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.



Araç içerisinde sıkışan Hamza Osma, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Osma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.