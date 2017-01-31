Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye 100. Yıl Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Elibol'a (54), Berke Tırpan'ın (18) kullandığı 59 EG 506 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Elibol, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü Tırpan ise polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.