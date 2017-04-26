Tekirdağ'da Terör Propagandası Yapıldığı İddiası

Tekirdağ'da, sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 şüphelinin sosyal paylaşım sitelerinden DAEŞ lehine propaganda yaptıklarını tespit etti.



Soruşturma kapsamında, geçen hafta gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.Y. ile Suriye uyruklu M.A, D.E, R.A, H.A, C.E, H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.