Tekirdağ'da 'Terör Propagandası' Operasyonu: 7 Gözaltı

TEKİRDAĞ'da sosyal medya üzerinden terör propagandası paylaşımları yaptığı öne sürülen 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 'Terör Propagandası' Operasyonu: 7 Gözaltı

TEKİRDAĞ'da sosyal medya üzerinden  terör propagandası paylaşımları yaptığı öne sürülen 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığını tespit etti. Polis ekiplerince 7 eve düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Ayrıca polis ekipleri şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Soruşturma sürüyor. - Tekirdağ

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