Tekirdağ'da Teog İlk Oturumu Başladı

Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi ortak sınavların ikinci dönem birinci oturumu başladı.



50. Yıl Ortaokulu öğrencileri, sınav öncesinde okul bahçesinde toplandı. Ailelerde öğrenciler ile gelerek dua okudu.Öğrenciler sınav saatinin yaklaşmasıyla sınıflara alındı.



Sınıflardaki gözetmen öğretmenler de, öğrencilere sınav süresi ve kurallara ilişkin bilgi verdi.



Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ'da 12 bin 644 öğrencinin sınava katıldığını belirtti.



İki gün boyunca yapılacak oturumlar saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak. Aralar 20 dakika olacak. Sınav, tüm merkezlerde eş zamanlı gerçekleştirilecek.