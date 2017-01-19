Tekirdağ'da "Tenis Kış Spor Okulları"

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı "Tenis Kış Spor Okulları" çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tenis Kış Spor Okullarında, antrenör Songül Keklik gözetiminde küçük çocuklar tenis öğreniyor.



Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tenis kortlarında, bireysel ve grup oyunlarıyla, çocuklara farklı sosyal deneyimler yaşatılıyor.



Tenis sporu, çocuklarda dikkat ve odaklanma becerisini de geliştiriyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tenis kış spor okullarında konusunda yaptığı çalışmaları devam ettireceği kaydedildi.