Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu

Çorlu ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait tarihi değere sahip 56 para ile yüzük ve heykel ele geçirildi.



Olayla ilgili, A.K. ve G.M. gözaltına alındı.