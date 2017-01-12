Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşünce, kentteki süs havuzları buz tuttu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki büyük havuz, adeta buz pistini andırırken, Süleymanpaşa sahilindeki Barış ve Özgürlük Parkı içerisindeki süs havuzlarının yüzeyi da soğuk havadan dondu.
Tekirdağ'da Süs Havuzları Dondu
Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşünce, kentteki süs havuzları buz tuttu.
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