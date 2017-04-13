Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde Yıldız Caddesinde F.K'nın idaresindeki 59 TG 479 plakalı otomobile, başka bir otomobilden kişi ya da kişilerce ateş açıldı.



Olayda sürücü F.K. yaralanırken otomobilde bulunan D.B. yara almadan kurtuldu. Yaralı F.K. ambulans ile götürüldüğü Kapaklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Polis ekipleri otomobilde yaklaşık 30 mermi izine rastladı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.