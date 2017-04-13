Tekirdağ'da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahla çatışmada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Caddesinde karşılaştı. Kimliği tespit edilemeyen 34 plakalı otomobil içerisindeki şahıslar, Fettah K. ve Deniz B.'nin içerisinde bulunduğu 59 TG 479 Plakalı otomobiline araç içerisinden ateş açtılar. Yıldız Caddesinde başlayan iki grup arasındaki silahlı kovalamaca, Mithatpaşa Caddesinde 59 TG 479 plakalı otomobilin park halindeki bir otomobile çarpmasıyla son buldu. Olayın başladığı yer olan Yıldız Caddesi'nde iki grubun çatışma esnasında otomobiliyle olay yerinden geçmekte olan Onur S.'ye otomobilinin içerisinde kurşun isabet etti. Olayla ilgisi olmayan Onur S. aldığı kurşun sonucu hafif yaralanırken 59 TG 479 Plakalı otomobilin içerinde bulunan Fettah K. da yaralandı.



Olay yerinden kaçan kimliği tespit edilemeyen şahısların, polis ekipleri tarafından aranması devam ederken, hastaneye kaldırılan yaralı şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ