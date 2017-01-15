Tekirdağ'da Sığırcıkların "Dansı"

Tekirdağ'da, gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.





Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Süşleymanpaşa semalarında uçtu.



Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları değişik hareketlerle Tarihi Orta Camisi minaresi ile güzel görüntü oluşturdu.



Bir çatıdan diğerine konan sığırcık kuşlarının dansını kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.



Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen doğal gösteri, havanın tamamen kararmasıyla son buldu.