Tekirdağ'da "Siber Zorbalık ve Farkındalık" Eğitimi

Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi psikoloji danışmanlarına "siber zorbalık ve farkındalık" eğitimi verildi.



Rehberlik ve Araştırma Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, merkez bünyesinde görev yapan psikoloji danışmanlarına farkındalıklarını arttırmak için böyle bir eğitimin verildiği belirtildi.



Açıklamda, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümüne "Siber Zorbalık" adı verildiği ifade edildi.



Siber zorbalığın zaman ve mekan sınırının olmadığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Çalışma Bölgesinde görev yapan psikolojik danışmanların siber zorbalık konusunda farkındalıklarının arttırılması amacıyla Arel Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Uzm. Adli Psikolog Ezgi Ildırım Özcan tarafından 'Siber Zorbalık Tanımı, Zorbalar, Mağdurlar, Risk Faktörleri, Önleyici Çalışmalar' konulu eğitim düzenlenmiştir."