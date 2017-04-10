Tekirdağ'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Tekirdağ'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Üzeyir Gürel'in kullandığı 59 YT 209 plakalı otomobil Karayahşi Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



Kısa sürede otomobilin büyük bölümünü saran alevleri gören sürücü Gürel, otomobilini durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.